Notas
14 de octubre de 2026 - 05:48

AUDIO: Disidencia colorada va con chapa única y dice que su hoja de ruta no depende de la crisis del cartismo

Mario Varela, con camisa celeste, siendo entrevistado con micrófono amarillo en un ambiente oscuro y urbano.
El senador Mario Varela, vocero de la reunión de la disidencia colorada que se llevó a cabo en la noche de este martes en la residencia del senador Luis Pettengill.
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