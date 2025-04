AUDIO. Hambre Cero: Comida no alcanza a docentes en aula

El viceministro de educación básica; David Velázquez aclaró que la comida que reciben las escuelas es solamente para alumnos. No incluye al personal docente y no docente. Además, en caso de que los estudiantes no acabaen la comida, existe un protocolo para retirar el sobrante,