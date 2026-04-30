Ninguno quiso quedarse: migrantes que llegaron vía EE.UU. abandonan Paraguay

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, informó que el pasado 28 de abril se inició el proceso de retorno de los 16 migrantes que habían llegado desde Estados Unidos.

Según estimó, durante la próxima semana se completará el retorno de todos los migrantes a sus países de origen.

En cuanto al estado actual de los traslados, el funcionario precisó que cuatro extranjeros ya han salido del país, cuatro parten en la fecha y seis lo harán la próxima semana. Además, indicó que dos personas aún no cuentan con una fecha definida de salida, ya que están a la espera de completar su documentación.

Lea más: Canciller dice que Paraguay recibirá 16 migrantes procedentes de EE.UU. tras inadmitir a 9

Ninguno quiso quedarse en Paraguay

Respecto a la situación legal de los extranjeros, el titular de la institución señaló que todos decidieron regresar voluntariamente a sus países de origen y que ninguno manifestó intención de permanecer en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“De este grupo, ninguno ha solicitado quedarse en el país”, afirmó.

En relación con las solicitudes de asilo, aclaró que el estatus de refugio no se concede únicamente por motivos económicos. Asimismo, explicó que la asistencia económica durante el proceso de retorno está a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.

Lea más: Extranjeros rechazados por Estados Unidos pueden pedir refugio en Paraguay

El pasado 23 de abril ingresaron al país 16 personas en condición de tránsito, en el marco de un mecanismo de cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos. Su admisión se realizó tras una verificación individual de los requisitos legales, incluyendo la comprobación de que no contaban con antecedentes penales en sus países de origen ni en otros lugares de residencia.