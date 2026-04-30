Clima
30 de abril de 2026 a la - 18:09

¡Atención! Se aproximan tormentas con vientos de hasta 90 km/h

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial ante el ingreso de un sistema de tormentas eléctricas durante este fin de semana. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y una alta frecuencia de rayos en los 17 departamentos.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó esta tarde un aviso meteorológico especial donde advierte sobre un sistema de tormentas que entrará a territorio paraguayo este viernes y se extenderá durante todo el sábado.

Se estiman acumulados de agua de entre 40 y 80 milímetros, ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 90 km/h y la alta probabilidad de que caiga granizo en varias zonas.

Cronograma del temporal: el sur recibe el primer golpe

Según el reporte oficial, el temporal empezará el viernes por la tarde. Los primeros en sentir el tiempo severo serán los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa. En estos puntos, las tormentas se quedarán desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado.

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Para la noche del viernes, el mal tiempo ya estará instalado sobre Paraguarí, Caazapá, Guairá, Asunción y el departamento Central, donde se prevé que las condiciones sean inestables hasta la tarde del sábado.

Posteriormente, durante la madrugada del sábado, departamentos como Cordillera, Alto Paraná, Caaguazú y Presidente Hayes verán el ingreso de las nubes de tormenta, con fenómenos que se extenderán hasta la noche.

Boletín meteorológico con título destacado y mapa de Paraguay indicando zonas afectadas por tormentas.
La Dirección de Meteorología e Hidrología emite boletín especial por tormentas pronosticadas para el 1 y 2 de mayo de 2026.

Finalmente, el sistema alcanzará los puntos más alejados del norte. San Pedro, Boquerón, Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto Paraguay se verán afectados desde la mañana del sábado hasta bien entrada la noche.

Desde la Dirección de Meteorología piden a la ciudadanía estar atentos a las actualizaciones de los avisos a corto plazo.