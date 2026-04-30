AHORA: El Tribunal de la APF otorgó a Olimpia los 3 puntos del superclásico suspendido vs. Cerro Porteño

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió conceder los 3 puntos del segundo superclásico del año a Olimpia. El partido, jugado hasta los 30 minutos del primer tiempo el domingo 19 de abril, fue suspendido por incidentes entre barras de Cerro Porteño y la Policía Nacional en la Gradería Norte del Defensores del Chaco.

El organismo determinó “dar por concluido el partido celebrado entre los Clubes Olimpia y Cerro Porteño, en fecha 19 de abril de 2026, por la fecha N° 17 del Campeonato Apertura dela División de Honor de la APF, por culpa objetiva del Club Cerro Porteño fundado en hechos y normas reglamentarias vertidas en el cuerpo de esta resolución”.

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Olimpia aumentó la diferencia en la tabla de posiciones

Olimpia aumentó la diferencia en la punta de la tabla del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay y por lo tanto puede gritar campeón el fin de semana. El Decano, que hasta hoy estaba con 39 puntos, llegó a 42 con las 3 unidades del superclásico suspendido. La distancia con Cerro Porteño, escolta con 34, es de 8 con 12 por disputar.

¿Qué necesita Olimpia para gritar campeón en la fecha 19?

Olimpia llega a la fecha 19 con 8 puntos de ventaja sobre Cerro Porteño cuando restan 12 por jugar. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez puede gritar campeón, pero necesita una combinación de resultados: superar a Sportivo Ameliano y esperar que el Ciclón no supere a Recoleta FC.