AUDIO. Caso Guillermo Moral: Declararon dos detenidos ante el fiscal

Los dos detenidos por el asesinato del Tte. Coronel Guillermo Moral, declararon ante el fiscal José Morínigo. El tío (Jorge Guillén) habló y dijo que no tiene nada que ver con el caso, negó haber financiado a sicarios y va a comprobar que no tuvo participación.