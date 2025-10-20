AUDIO. Atención en las USF, en riesgo por incumplimiento de pagos del Ministerio de Salud

Enfermeras iniciaron esta mañana una protesta por tiempo indefinido ante la falta de pago de salarios a más de 150 profesionales de las USF. Zulma Rojas, miembro de la Asociación Paraguaya de Enfermería, denunció que la crisis afecta la economía de las trabajadoras y pone en riesgo la salud de las familias paraguayas.