AUDIO. Atención en las USF, en riesgo por incumplimiento de pagos del Ministerio de Salud

Enfermeras iniciaron esta mañana una protesta por tiempo indefinido ante la falta de pago de salarios a más de 150 profesionales de las USF. Zulma Rojas, miembro de la Asociación Paraguaya de Enfermería, denunció que la crisis afecta la economía de las trabajadoras y pone en riesgo la salud de las familias paraguayas.

20 de octubre de 2025 - 16:06
