AUDIO. Diputado desiste de ser candidato a intendente de Pedro Juan Caballero

El diputado colorado Santiago Benitez declinó su candidatura a ser intendente de la capital del departamento de Amambay por “la paz familiar, la paz en la ciudad y la paz en el interior del partido”, argumentó.

21 de octubre de 2025 - 15:21
DIPUTADOS SANTIAGO BENITEZ 21-10-2025 POLITICA ARCENIO ACUÑA
