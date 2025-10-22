Periodísticamente

AUDIO. Arrestaron a Chin Chin y a Cara de Guerra

Un joven de 20 años fue asesinado en el barrio de la Chacarita durante, según testimonios, una emboscada ejecutada por el presunto delincuente conocido como Cara de Guerra, quien permanece prófugo.

22 de octubre de 2025 - 15:16
Chinchin y Cara de Guerra
Chinchin y Cara de Guerra