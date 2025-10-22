Periodísticamente

AUDIO. Múltiple accidente se registró en Tres Bocas

En la salida del túnel de Tres Bocas, en dirección a la ciudad de Asunción, ocurrió un múltiple choque que resultó en daños considerables para los vehículos involucrados.

22 de octubre de 2025 - 14:41
Accidente de tres bocas
