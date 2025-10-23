AUDIO. Revelan circuito cerrado de sicariato en centro comercial de Pedro Juan Caballero

En las imágenes se observa el momento en que sicarios atacaron a tiros a dos hombres que se disponían a abordar una camioneta en el estacionamiento de Shopping China. Aquel episodio del pasado lunes 20 de octubre dejó como saldo un fallecido identificado como Jonathan Medeiro da Fonseca, brasileño de 36 años quien recibió 16 disparos y un herido de nombre Eduardo Flor Cantaluppi, paraguayo de 22 años, quien recibió 6 tiros y está hospitalizado.