11 de noviembre de 2025 - 15:46

AUDIO. Cámara de Alimentación Escolar reclama pago a proveedores de Hambre Cero

HAMBRE CERO 13-10-2025 LOCALES ARCENIO ACUÑA
El Gobierno tiene 150 días de atraso en los pagos a las empresas proveedoras, lo que genera una crisis financiera sin precedentes. El titular de CAEP, Víctor Mendoza, señaló que la deuda ronda los 240 millones de dólares, lo cual afecta a unos 30.000 empleos directos.