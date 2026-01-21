AUDIO. Asalto Fallido: Allanaron el aguantadero y detuvieron a un intermediario

En menos de 24 horas del intento de asalto a un empleado de una casa de cambios en Asunción, la Policía Nacional encontró la vivienda alquilada por el grupo de delincuentes en la zona de Luque. En el aguantadero hallaron evidencias claves para la identificación de los asaltantes como las prendas utilizadas, armas de fuego, inhibidores, herramientas, entre otros.