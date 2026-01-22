Periodísticamente
22 de enero de 2026 - 15:42

AUDIO. “Es muy perverso decir que hubo gobiernos que mataron más que Stroessner”

El analista político, escritor y periodista; Bernardo Neri Fariña cuestionó duramente los dichos del presidente de la ANEAES; José Fernando Duarte sobre que hubo gobiernos más sanguinarios que Stroessner.