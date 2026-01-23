Periodísticamente
23 de enero de 2026 - 15:37

AUDIO. ¿Qué son los adelgazantes inyectables y por qué son un riesgo para la salud?

Inyección de fármaco para combatir la obesidad.
Inyección de fármaco para combatir la obesidad.JNemchinova

La doctora Elizabeth Valinotti, Coordinadora general de la Red Nacional de Diabetes y jefa del Servicio de Endocrinología del IPS, explica qué son los inyectables adelgazantes que están circulando sin receta en el país y cuyo uso fue vetado por la DINAVISA.