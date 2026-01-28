Periodísticamente
28 de enero de 2026 - 16:12

AUDIO. Ministro Luis Ramírez sobre reforma de la Caja Fiscal: “Se hace para salvaguardar la jubilación del docente”

El ministro de educación, Luis Fernando Ramírez, se refirió el ultimátum lanzado por Silvio Piris sobre un posible paro docente si es que el Gobierno no modifica el proyecto de reforma de Caja Fiscal. “Cuando sepamos a qué se refieren con ‘operativa’ podemos preparar un plan de contingencia”, desafió el secretario de Estado.