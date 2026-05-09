Finalmente, se realizará el tradicional desfile militar y policial por Independencia de Paraguay

A través de su cuenta de la red social X, el Vicepresidente de la República, Pedro Alliana, comunicó que finalmente se realizará el tradicional desfile militar y policial por las fechas patrias, que suele realizarse el 14 de mayo.

“Convencido de la importancia de acompañar el sentimiento de miles de paraguayos en estas Fiestas Patrias, he expresado al presidente Santiago Peña la necesidad de realizar el tradicional Desfile Militar y Policial”, indicó el vicepresidente en su cuenta de la red social.

Esto se da luego de numerosas críticas al gobierno que anunció el miércoles último a través del coronel Nelson Ortíz, que no se realizaría este desfile por el aniversario 215 de la Independencia Nacional, por orden de Presidencia. Posteriormente el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) emitió un comunicado en el que argumentaba la cancelación del desfile para que el personal militar pueda concentrarse en las tareas de búsqueda de personas secuestradas.

“El presidente (Santiago Peña) decidió con base al planeamiento y asesoramiento que le da el alto mando militar.No es una decisión política del presidente, él entendió porque se le explicó cuáles serían las dificultades y sopesó eso. Es una decisión del presidente escuchando las sugerencias de las fuerzas militares, con las que estoy de acuerdo”, explicó en su momento el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.

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Cuestionamientos por cancelación de desfile militar

La hija de Óscar Denis, uno de los secuestrados, Beatriz Denis, reaccionó con indignación a estas declaraciones del ministro. “¿Y en los años anteriores en que desfilaron no se les buscó a los secuestrados entonces?”, manifestó para ABC.

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Su padre, Óscar Denis, fue capturado por el grupo criminal autodenominado EPP hace más de cinco años. Desde entonces, su familia lucha para obtener respuestas, junto a las demás víctimas del grupo terrorista.

Además de Denis, actualmente siguen en manos de los grupos armados Edelio Morínigo (suboficial de policía), secuestrado el 5 de julio de 2014, con una única prueba de vida entregada ese año, Félix Urbieta, secuestrado en 2016 (atribuido al Ejército del Mariscal López, EML, grupo desprendido del EPP) y en febrero de este año Almir de Brum (32 años), secuestrado en Canindeyú.

A raíz de estas críticas, Alliana sostuvo que “nuestro compromiso está en vivir estas fechas junto a la ciudadanía, honrando nuestra historia y nuestros símbolos, así como también garantizar el cumplimiento de las tareas de seguridad, defensa y apoyo a la población que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio nacional. Queremos celebrar estas fiestas patrias con orgullo, unidad y patriotismo, reconociendo a quienes sirven diariamente a la Patria”.