Ueno Bank absorbió otros US$ 80 millones del Estado en solo un mes

El informe de saldos de Organismos y Entidades del Estado (OEE) al 31 de marzo de 2026 revela una concentración extrema de recursos estatales en Ueno Bank, entidad ligada al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. En apenas 30 días, la captación se disparó en casi US$ 80 millones, elevando el total de recursos públicos en poder del banco –incluyendo fondos del IPS– a más de US$ 806 millones en un periodo de solo 30 meses.

El análisis comparativo de los registros oficiales delata que, mientras en febrero la entidad custodiaba unos US$ 731 millones (G. 3,3 billones y US$ 217 millones), para marzo la cifra saltó a US$ 806 millones (G. 3,7 billones y US$ 235 millones).

Según los documentos, el crecimiento más agresivo se dio en los depósitos a la vista. En febrero, los fondos públicos bajo esta modalidad sumaban US$ 189 millones y G. 1,1 billones; sin embargo, para marzo, este producto financiero trepó a US$ 207 millones y G. 1,5 billones.

Esta masiva migración de dinero público, que incluye los fondos jubilatorios del IPS, corre en paralelo al ascenso de Santiago Peña a la Presidencia de la República.

El mandatario fue socio comercial del Grupo Vázquez en Ueno Holding Saeca hasta abril del año pasado, cuando se vio forzado a renunciar tras quedar al descubierto el descomunal incremento en contratos estatales y captación de fondos públicos para las empresas de ese conglomerado empresarial cercano.

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La opacidad del IPS

Mientras la Dirección General del Tesoro Público mantiene la transparencia de sus informes mensuales, el Instituto de Previsión Social (IPS) oculta los registros sobre sus últimas inversiones. El último reporte disponible data de diciembre de 2025.

No existen rastros de los informes de la Dirección de Inversiones de la previsional correspondientes al primer trimestre de 2026. El silencio administrativo coincide precisamente con el periodo en que la previsional realizó millonarios aportes de liquidez al banco de los exsocios del presidente Peña.

Alerta de “solvencia”

Irónicamente a la privilegiada inyección de fondos públicos, Ueno Bank reportó al cierre de 2025 disponibilidades totales por G. 3,4 billones. El análisis detallado de esta cifra revela una composición inusual para los estándares de liquidez bancaria.

Mientras el efectivo físico en caja sumaba apenas G. 620.515 millones, la cuenta de “equivalentes a efectivo (valores al cobro)” ascendía a G. 802.803 millones. Lo restante se encuentra inmovilizado en encaje y otra parte en depósitos en el Banco Central del Paraguay (BCP) por G. 1,9 billones.

El punto crítico de ese balance es que el 99% de dichos “valores al cobro” corresponde a compromisos de personas y empresas vinculadas al propio Grupo Vázquez SAE (G. 796.171 millones). En la práctica, el banco está computando como “dinero disponible” deudas de sus propios accionistas y empresas asociadas, una situación de alta concentración de riesgo.

Ingeniería para ocultar a los dueños

Ueno bank, que en 30 meses captó más de US$ 806 millones del erario, publicó su composición accionaria actualizada el 19 de marzo último. El Grupo Vázquez SAE ya no figura de forma directa como accionista mayoritario del banco. En su lugar aparece la firma U Paraguay SA, con una participación del 91,20%. A su vez, esta sociedad tiene como único dueño a U Holdings S.a.R.L, una estructura offshore constituida en Luxemburgo el 29 de septiembre de 2023, apenas un mes después de que Santiago Peña asumiera la presidencia.

Es recién en la cima de esta pirámide, en la offshore de Luxemburgo, donde vuelve a aparecer el Grupo Vázquez SAE con el 90,19% de las acciones, acompañado por el OTP Bank (6,4%) y otros accionistas minoritarios cuyos nombres no se detallan. Esta triangulación diluye la visibilidad directa de los beneficiarios finales en el mercado local. En los registros de U Holdings S.a.R.L también figuraba, hasta marzo del año pasado, Francisco Peña Palacios, hermano del jefe de Estado, como accionista minoritario.

ABC intentó obtener la versión de Federico Miguel Vázquez, pero no respondió los mensajes enviados a su teléfono celular.