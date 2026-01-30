Periodísticamente
30 de enero de 2026 - 15:51

AUDIO. Tarifa diferencial de la ANDE: “Nosotros vamos a subsidiar a multinacionales”, advierte ingeniera

Mercedes Canese, del Frente Guas
La ingeniera Mercedes Canese afirmó que el último decreto presidencial, que fija nuevas tarifas eléctricas para grandes consumidores, viola la ley e impone precios por debajo de los costos reales lo que genera un desequilibrio en la distrubución y abastecimiento de electricidad.