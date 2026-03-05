Periodísticamente
05 de marzo de 2026 - 15:10

AUDIO. Auditoría revela fallas del IPS

El IPS necesita coherencia entre política de inversiones, control institucional y generación de ingresos estables.
El IPS necesita coherencia entre política de inversiones, control institucional y generación de ingresos estables.gentileza

La Superintendencia de Salud presentó los resultados de la auditoría realizada al Instituto de Previsión Social (IPS) tras el fallecimiento de Braulio Vázquez. El paciente murió el 28 de enero mientras aguardaba la realización de un cateterismo en el centro asistencial.