05 de marzo de 2026 - 14:46

AUDIO. ¿Por qué Erico Galeano aún no va a prisión?

El abogado penalista Osvaldo Granada Salaberry explicó por qué en este caso el sentenciado a 13 años de prisión por su participación en el caso A Ultranza Py –Erico Galeano– tiene medidas sustitutivas a la prisión hasta que su condena quede firme y ejecutoriada.