A qué hora juega hoy Libertad vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Libertad y Olimpia disputan hoy el segundo clásico blanco y negro del año: el Gumarelo de Juan Samudio y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Libertad vs. Olimpia: ¿A qué hora juega el domingo?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas
Estados Unidos - Este: 19:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver el domingo por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver el domingo por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.