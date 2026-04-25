A qué hora juega hoy Libertad vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Libertad y Olimpia disputan hoy el segundo clásico blanco y negro del año: el Gumarelo de Juan Samudio y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Libertad vs. Olimpia: ¿A qué hora juega el domingo?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

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Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver el domingo por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

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Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver el domingo por streaming?

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