AUDIO. Cuatro niños lesionados tras destechamiento de una escuela en Encarnación

Un intenso y puntual temporal ocasionó varios estragos en la ciudad de Encarnación la tarde de este viernes. La Escuela Básica 287 Mitã Tenonderã sufrió el desprendimiento total del techo de cuatro aulas de un pabellón, donde estaban dando clases estudiantes del tercer ciclo de Educación Escolar Básica. Diez niños fueron asistidos, pero solo cuatro fueron derivados al Hospital Regional de Encarnación.