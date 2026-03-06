AUDIO. Hambre Cero: Por qué se excluyó a Concepción del programa

Tras varias horas de debate, el pleno de la Cámara Alta resolvió quitar el control del programa Hambre Cero a la gobernación de Concepción, a cargo de Liz Meza (ANR, HC). La propuesta fue introducida sobre tablas por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y se incluyó a la gobernación de Alto Paraná, a cargo de César “Landy” Torres (ANR, HC).