AUDIO. Burocracia pone en riesgo cirugías cardíacas

La falta de insumos médicos y los obstáculos administrativos para concretar compras encendieron la alarma en el Hospital San Jorge. Su director, el doctor César Delmás, advirtió que la burocracia en los procesos de adquisición podría dejar al centro asistencial sin materiales para cirugías cardíacas, lo que pondría en riesgo la atención y la vida de pacientes.