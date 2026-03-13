Periodísticamente
13 de marzo de 2026 - 15:24

AUDIO. Captura de Sebastián Marset, esto dice el abogado de la familia Pecci

Martin Riveros <martin.riveros@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 08-01-2025 15:21
Martin Riveros <martin.riveros@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 08-01-2025 15:21MARTIN RIVEROS

Francisco Bernate, abogado de la familia Pecci en Colombia se refirió a la captura del narcotraficante Sebastián Marset, a quien el propio presidente de ese país señala cómo autor del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.