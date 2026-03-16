Periodísticamente
16 de marzo de 2026 - 19:46

AUDIO: Importadores de fármacos esperan llamado del MEF para saber cómo se saldará la deuda

Rocío Figueroa, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa).
Silvio Rojas