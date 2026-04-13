Periodísticamente
13 de abril de 2026 - 18:55

AUDIO: Operación Ícaro: así funcionaba la red de ciberestafa liderada por un joven de 18 años

Agentes de la Policía Nacional en la entrada de una vivienda, vestidos de negro, conversando y en postura de vigilancia en operativo nocturno.
La Policía Nacional detuvo al abogado Diego Lansac durante un allanamiento en Villa Morra, Asunción, encabezado por la fiscal Irma Llanos.Gentileza