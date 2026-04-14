Periodísticamente
14 de abril de 2026 - 17:52

AUDIO: Diputado cuestiona la “industria del traslado” de policías

Hugo Meza sonriente, vestido con blazer azul y camisa blanca, sentado en escritorio con placa que dice 'Presidente'.
Hugo Meza, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, participa en la sesión ordinaria de esta mañana en el recinto legislativo.Cámara de Diputados