Periodísticamente
16 de abril de 2026 - 19:33

AUDIO: Ordenan detención del hombre que amenazó con “allanamiento armado” al colegio Cristo Rey

Gustavo Machado 20-05-2022 Locales Fachada del colegio Cristo Rey de Asuncion en Ygatymi y Montevideo
Gustavo Machado 20-05-2022 Locales Fachada del colegio Cristo Rey de Asuncion en Ygatymi y MontevideoGustavo Machado