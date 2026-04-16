Periodísticamente
16 de abril de 2026 - 19:36

AUDIO: Para no echarlo, cartismo protege a Hernán Rivas con ilegal permiso como senador

Grupo de hombres en reunión formal, con Santiago Peña y otros senadores, todos luciendo felices alrededor de una mesa con copas de vino.
La bancada de Honor Colorado del Senado se reunió con Santiago Peña y Pedro Alliana en Mburuvicha Roga para discutir temas relevantes.X Pedro Alliana