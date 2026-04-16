Suspenden las clases presenciales tras amenaza de tiroteo en un colegio de PJC

Alumnos del Centro Regional de Educación (CRE) Doctor Raúl Peña de la ciudad de Pedro Juan Caballero encontraron un mensaje escrito a mano en la pared azulejada de uno de los baños de la institución, en el que se advertía de un tiroteo para este viernes en el recinto estudiantil. “Mañana 17/04 tiroteo (no vengan)”, señala el mensaje.

“Encontramos lo que dejaron en el baño y es preocupante para todos nosotros”, expresó Meineken Colmán, miembro del Centro de Estudiantes.

Finalmente, pidió a los responsables que “no jueguen con esto porque afecta negativamente a toda la comunidad educativa”.

Organizan charlas

El licenciado Elvis Pessoa, director de uno de los niveles del Centro Regional de Educación, de Pedro Juan Caballero, manifestó que, en el marco de la activación del protocolo establecido para este tipo de situaciones, las clases presenciales fueron suspendidas para mañana, viernes; se implementará la modalidad virtual. Indicó que las actividades presenciales se reanudarán en parte el sábado y, en la mayoría de los casos, el lunes.

Anunció también la realización de charlas luego de este evento suscitado para promover la sana conciencia de todos los estudiantes de la institución educativa.

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Por su parte, el comisario Emigdio Martínez, jefe de la Comisaría del barrio Guaraní, señaló que se reforzó la seguridad en la institución tras la denuncia, con la presencia constante de agentes policiales en el lugar. Agregó que, a la par, se realizan las investigaciones de rigor, ya que, si bien puede tratarse de la travesura de algún adolescente, el caso debe ser encarado con toda seriedad para evitar cualquier episodio de violencia.