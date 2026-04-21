Periodísticamente
21 de abril de 2026 - 21:23

AUDIO: Policía recupera lote de medicamentos para adelgazar robados en Cordillera

Cajas apiladas sobre una mesa de madera, todas envueltas cuidadosamente, en un ambiente cerrado sin personas presentes.
En un allanamiento en Cordillera se recuperaron medicamentos hurtados, que fueron encontrados apilados sobre una mesa.Emilce Ramirez