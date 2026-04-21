Periodísticamente
21 de abril de 2026 - 21:16

AUDIO: Robo de fármacos: cayó en control policial, se contradijo y confesó el asalto

Ignacio Ramón Martínez Urtado, tras confesar su participción, fue trasladado a Codillera.
Ignacio Ramón Martínez Urtado, fue detenido durante un control de rutina.