Periodísticamente
23 de abril de 2026 - 20:56

AUDIO: Salario Mínimo: en audiencia pública coinciden en que reajuste por IPC es insuficiente para garantizar el poder adquisitivo

Hombres y mujeres en estrado, con un hombre calvo hablando y una mujer con abrigo negro escuchando atentamente.
Audiencia pública sobre salario mínimo encabezada por la senadora Yolanda ParedesGustavo Machado