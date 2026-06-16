Clan Zacarías ausente: “Landy” y Rigoberto Chamorro se muestran con Cartes

En la residencia del expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, se mostraron hoy el candidato a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro por el Partido Colorado con miras a las municipales del 4 de octubre.

También asistieron el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres y la diputada colorada cartista Liz Acosta. Llamo la atención la presencia del gerente de Tabesa, José Ortiz Escauriza.

Lea más: “No me voy a abrazar con esa gente”, tras vencer al clan Zacarías

La visita a Cartes, quien es jefe del movimiento Honor Colorado no es un dato menor. Se luego de la ajustada victoria del equipo de Landy Torres al polémico clan Zacarías en las pasadas internas municipales del 7 de junio.

Es la segunda derrota consecutiva de la familia Zacarías en menos de un año. En noviembre del año pasado, Daniel Pereira Mujica, delfín del posible presidenciable Miguel Prieto de YoCreo, vapuleó en las elecciones complementarias en Ciudad del Este. Fue para completar el periodo de Prieto, quien fue destituido en un controversial proceso en la Cámara de Diputados, tras un informe de intervención.

Lea más: Derrota de clan Zacarías hará más difícil la victoria de Yo Creo en Ciudad del Este, según Paredes

El clan Zacarías lo integran el director general paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías; la diputada colorada cartista Rocío Abed; el senador colorado cartista Javier Zacarías; y la esposa de éste, Sandra McLeod, destituida exintendenta de Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Diferencia de 880 votos

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR concluyó el juzgamiento de las actas electorales en Ciudad del Este correspondientes a las internas municipales.

De acuerdo a los guarismos, el precandidato a intendente Magno Álvarez (ANR-HC) y apoyado por el clan Zacarías, obtuvo 13.898 votos.

Lea más: Alto Paraná: así quedan todos los candidatos a intendente en los 22 distritos

En tanto, Rigoberto Chamorro (ANR-HC) logró 14.018 sufragios.

La diferencia fue de 880 votos.

Lista de concejales logró más votos de Álvarez

Otro dato llamativo, es que la lista de precandidatos a concejales del equipo apoyado por el clan Zacarías alcanzó 17.174 sufragios. La diferencia fue de 3.276 votos. Es decir, obtuvo más votos que el precandidato a intendente Magno Álvarez.