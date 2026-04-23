Periodísticamente
23 de abril de 2026 - 20:52

AUDIO: Sumarian al PMT de Asunción detenido por supuesta golpiza a policía

El agente de PMT Nicolas Fariña, vestido de uniforme, junto a Diego Isabelino Vera en camiseta de Cerro Porteño, tras ser detenidos por incidentes en el Superclásico.
El agente de PMT Nicolas Fariña, vestido de uniforme, junto a Diego Isabelino Vera en camiseta de Cerro Porteño, tras ser detenidos por incidentes en el Superclásico.