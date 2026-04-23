Adam Bareiro vuelve a anotar para Boca Juniors, que asegura el boleto a octavos

Aunque Boca presentó un once alternativo para cuidar piernas de cara a la Copa Libertadores, la jerarquía no disminuyó. Adam Bareiro ingresó al minuto 62 y no tardó en demostrar por qué es una pieza clave en la rotación de Úbeda. A los 80 minutos, el “Zorrito” culminó una brillante acción colectiva empujando el balón a la red tras una asistencia de Tomás Aranda, desatando el festejo paraguayo en el sur bonaerense.

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La cuota guaraní estuvo presente desde el arranque. Ángel Romero fue titular en la primera mitad, mientras que Milton Giménez (nacionalizado paraguayo) fue el encargado de abrir el cerrojo a los 22 minutos con un derechazo fulminante al ángulo. La tarde mágica se completó con un Alan Velasco eléctrico, quien anotó el segundo tras una corrida heroica, y el uruguayo Miguel Merentiel, encargado de cerrar la cuenta en tiempo de descuento.

¡¡¡EL TIKI-TAKA DEL BOCA DE UBEDA!!! Sensacional jugada del Xeneize para que Bareiro sentencie el 3-0 vs. Defensa y Justicia. ¡GOLAZO!



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Un Boca líder que ya piensa en Brasil

El plan de Claudio Úbeda salió a la perfección. Al darle descanso a nueve de los titulares que ganaron el Superclásico, el DT no solo consiguió los tres puntos y la clasificación, sino que preservó el físico de sus figuras para el duelo del martes ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Pese a que Defensa dominó los minutos iniciales, la contundencia de Boca fue letal, golpeando en cada aproximación seria.

Con este triunfo, el sexto en sus últimos siete cotejos, Boca alcanza los 27 puntos y se trepa momentáneamente a la cima de la Zona A. El conjunto de la Ribera llega al cruce internacional con la moral por las nubes, un invicto de acero y un Adam Bareiro que reafirma su olfato goleador en el momento más importante de la temporada, en la que lleva nueve tantos, en 20 presentaciones con la camiseta “azul y oro”.