Periodísticamente
24 de abril de 2026 - 15:51

AUDIO. Caso Fernanda: El lunes inicia el juicio para los mayores de edad

María Fernanda Benítez tenía 17 años y estaba embarazada. Fue víctima de feminicidio: su agresor la atacó con brutalidad y la quemó viva. Murió por inhalación de humo, en un acto de extrema violencia que sacudió al país.
María Fernanda Benítez tenía 17 años y estaba embarazada. Fue víctima de feminicidio: su agresor la atacó con brutalidad y la quemó viva. Murió por inhalación de humo, en un acto de extrema violencia que sacudió al país.

Este lunes 27 de abril en Coronel Oviedo inicia el juicio oral y público para todos los mayores de edad implicados en el feminicidio de la adolescente registrado hace casi un año.