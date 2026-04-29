Periodísticamente
29 de abril de 2026 a la - 21:39

AUDIO: ¿Cómo se reabastecerá el IPS ante la falta de medicamentos?

Dr. Isaías Fretes de pie frente a un micrófono, con gafas y saco oscuro, mientras presenta en el Palacio de Gobierno.
El Dr. Isaías Fretes habló ante los medios en el Palacio de Gobierno del Paraguay durante un anuncio oficial.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay