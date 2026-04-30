Periodísticamente
30 de abril de 2026 a la - 20:24

AUDIO: Profesor dice que la docencia es una profesión muy riesgosa y explica por qué

AME1570. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 19/08/2025.- Personas asisten a una manifestación convocada por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) este martes, en Asunción (Paraguay). Los sindicatos de docentes de Paraguay amenazaron con nuevas movilizaciones para el 27 y 28 de agosto próximo si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno para un aumento de salarios, mientras el Ministerio de Educación defendió que desde 2024 se han elevado los sueldos del magisterio con una inversión de 256 millones de dólares. EFE/ Nina Osorio
AME1570. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 19/08/2025.- Personas asisten a una manifestación convocada por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) este martes, en Asunción (Paraguay). Los sindicatos de docentes de Paraguay amenazaron con nuevas movilizaciones para el 27 y 28 de agosto próximo si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno para un aumento de salarios, mientras el Ministerio de Educación defendió que desde 2024 se han elevado los sueldos del magisterio con una inversión de 256 millones de dólares. EFE/ Nina Osorio Nina Osorio