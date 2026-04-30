Con un “hat-trick” de Alex Arce, Independiente Rivadavia golea a La Guaira

Independiente Rivadavia no para de soñar en su primera participación histórica en la Copa Libertadores. Este jueves, el Estadio Malvinas Argentinas fue testigo de una exhibición de fútbol y contundencia, donde el conjunto mendocino ratificó que su presente no es casualidad: tres partidos jugados, tres victorias conseguidas.

El gran protagonista de la velada fue el paraguayo Alex Arce, quien se llevó la pelota tras firmar un triplete espectacular a los 27, 47 y 64 minutos. El goleador demostró su jerarquía aérea y su olfato en el área para liquidar cualquier intento de resistencia venezolana, consolidándose como la máxima figura del encuentro. Por su parte, Sebastián Villa vivió una jornada de redención. Además de asistir en los goles de Arce, el colombiano se reencontró con la red al ejecutar con precisión un penal a los 45 minutos, rompiendo una sequía goleadora que se extendía desde octubre de 2025.

Aunque el dominio fue local desde el inicio, el trámite tuvo sus momentos de incertidumbre. Tras la apertura del marcador por parte de Arce, una distracción defensiva le permitió a Guillermo Ortíz clavar un remate al ángulo para el empate parcial de los “Naranjas”. Sin embargo, la alegría visitante duró poco. Sobre el cierre de la primera etapa, Independiente Rivadavia liquidó el pleito en una ráfaga de apenas dos minutos. Primero, Villa facturó desde los doce pasos y, casi de inmediato, el propio colombiano desbordó para que Arce conectara de izquierda el 3-1. En el complemento, el local administró las cargas y cerró la cuenta con el tercer grito del paraguayo tras una asistencia de José Florentín.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia es el líder absoluto del Grupo C con 9 puntos, seguido por Bolívar con 4, Deportivo La Guaira con 2 y un sorprendente Fluminense que cierra la tabla con apenas una unidad. El próximo desafío para la histórica campaña de “La Lepra” será recibir nuevamente en Mendoza al Fluminense por la cuarta fecha. De conseguir un resultado positivo ante el gigante brasileño, el equipo argentino podría empezar a sellar su clasificación a los octavos de final de manera prematura.

Resumen del encuentro

Ficha técnica

Independiente Rivadavia (4): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio (minuto 76, Juan Manuel Elordi), Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomas Bottari, José Florentín (minuto 82, Leonel Bucca); Matías Fernández (minuto 87, Gonzalo Ríos), Fabrizio Sartori (minuto 76, Rodrigo Atencio), Sebastián Villa; Alex Arce (minuto 82, Victorio Ramis). Entrenador: Alfredo Berti.

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Deportivo La Guaira (1): Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osío, Jorge Gutiérrez; Rommell Ibarra; Jose Correa (minuto 54, Carlos Faya), Juan Perdomo (minuto 79, César Da Silva), Franco Cáceres (minuto 54, Juan Castellanos), José Ali Meza (minuto 79, Yackson Rivas); Flabián Londoño (minuto 54, Alexis Rodríguez). Entrenador: Héctor Bidoglio.

Goles: 1-0, minuto 27: Alex Arce. 1-1, minuto 32: Guillermo Ortíz. 2-1, minuto 45: Sebastián Villa, de penalti. 3-1, minuto 45+2: Alex Arce. 4-1, minuto 64: Alex Arce.

Árbitro: El peruano Augusto Menéndez Laos amonestó a Ezequiel Bonifacio.

Incidencias: Partido válido por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.