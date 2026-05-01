Periodísticamente
01 de mayo de 2026 a la - 15:22

AUDIO. ¿Por qué hay una ola de robos de Tirzepatide?

La jornada combinó rigor técnico y dinamismo, donde QUIMFA presentó la nueva versión de Tirzec (tirzepatida).
La jornada combinó rigor técnico y dinamismo, donde QUIMFA presentó la nueva versión de Tirzec (tirzepatida).

Gerardo Rivarola, vocero de la Asociación de Propietarios de Farmacias del Alto Paraná, detalló la cantidad de robos que se vienen dando en el este del país de un medicamento que es recetado a personas con diabetes pero que en los útimos tiempos se popularizó cómo adelgazante,