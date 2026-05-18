Periodísticamente
18 de mayo de 2026 a la - 20:24

AUDIO: Ajuste en el IPS: 200 medicamentos consumen el 95% del presupuesto

Mujer con camisa blanca y pantalón oscuro organiza cajas etiquetadas, mientras hombre con chaqueta negra observa en almacén iluminado.
Organiza cajas de insumos y medicamentos en el Parque Sanitario del IPS.Gentileza