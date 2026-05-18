Pese a críticas, Honor Colorado apoya “eventual auditoría” de máquinas de votación

El movimiento Honor Colorado (HC) expresó en un comunicado su postura respecto a pedido de auditoría de las máquinas de votación al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que presentó por notas, varios sectores de partidos de la oposición como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la disidencia colorada, concretamente la senadora Lilian Samaniego (ANR-independiente).

“Insto a que se realice la auditoría de las máquinas de votación porque no se cumplió lo establecido en el cronograma”, escribió Samaniego en su cuenta de X.

La solicitud es ante denuncias de irregularidades en el respecto a la confiabilidad y control de las máquinas de votación que serán utilizadas tanto en internas partidarias como en futuros procesos electorales.

El movimiento HC, cuyo jefe es el expresidente Horacio Cartes, también titular de la ANR, se manifestó respecto a la presentación realizada por apoderados de movimientos de la actual disidencia colorada, mediante la cual solicitaron, “de manera extemporánea, una auditoría de las máquinas de votación y la suspensión del cronograma electoral”.

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“No acompañamos la postergación del cronograma electoral, considerando que nos encontramos a menos de tres semanas de las elecciones internas. Una suspensión podría poner en riesgo la realización de los comicios previstos para el 7 de junio del corriente año, situación que el Partido Colorado no puede permitir por la irresponsabilidad de algunos sectores”, remarca el comunicado de HC difundido en redes sociales, como en X.

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Agrega: "No obstante, y aun cuando la solicitud fue presentada fuera de la etapa procesal correspondiente, acompañaremos cualquier eventual decisión que adopten el TEP y el TSJE respecto a la realización de una nueva auditoría de las máquinas de votación. Cabe recordar, que este sistema ha sido utilizado en las elecciones internas partidarias y municipales del año 2021, en las internas partidarias del año 2022 y en las elecciones generales del 2023, procesos mediante los cuales los propios dirigentes que hoy cuestionan el sistema accedieron legítimamente a sus cargos".

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Finalmente, indica: “La Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado- está por encima de las personas, por ello, tenemos la obligación de custodiar con responsabilidad su institucionalidad".

“Reglas vigentes”

En otro apartado del comunicado, Honor Colorado señala que “participa desde el 2010 en las elecciones internas del Partido Colorado y, fiel a su estilo de hacer política, ha competido siempre conforme a las reglas vigentes, enfrentando las candidaturas presentadas por los distintos movimientos internos”.

Añade que “incluso en momentos de alta competencia electoral, hemos actuado con responsabilidad institucional, evitando cuestionamientos extemporáneos sobre sustituciones de candidaturas, inclusive para la Presidencia de la República, como ocurrió en el año 2022″.

“La conformación de las estructuras y estamentos partidarios responde a un criterio de pluralidad y representación de los distintos sectores internos del Partido Colorado. Esto incluye al Tribunal de Conducta y al Tribunal Electoral Partidario, conforme a lo resuelto por la máxima autoridad partidaria, la Convención del 9 de marzo de 2024, donde los movimientos con representación en la Junta de Gobierno participaron en las propuestas de integración correspondientes”, refiere.

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Asimismo, HC indica que “los plazos y términos del proceso electoral son perentorios e improrrogables. En consecuencia, corresponde a cada sector político velar por el cumplimiento del cronograma electoral establecido por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ejerciendo sus derechos en tiempo y forma”.