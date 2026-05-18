Venganza “santa” en el clásico contra los Kings, por la Liga de Básquetbol

San José derrotó 79-74 a los anfitriones Kings, por la undécima fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, remando desde abajo y encontrando su mejor juego a partir del segundo cuarto.

Los parciales fueron de 11-18, 34-25, 21-17 y 13-14.

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Los albicelestes solo habían perdido contra Olimpia hasta el momento, mientras los franjeados fueron derrotados por Colonias Gold en la primera rueda, y ahora por los “santos”.

Precisamente el próximo gran choque será entre Gold y Kings, este jueves, en el “Kaá Poty”.

En cuanto al juego de este lunes, el capitán franjeado Édgar “Titi” Riveros fue el goleador del encuentro con 21 puntos, mientras en filas santas sobresalió Juniors Peralta con 16.

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En parejo partido, Amambay derrotó a Campoalto

Deportivo Amambay visitó al Deportivo Campoalto en el Comando Logístico y le robó la victoria, para mantenerse cerca de los potenciales clasificados a la siguiente etapa, en el cuarto lugar, al igual que Félix Pérez Cardozo.

Las “Águilas del Norte” le ganaron 69-63, consiguiendo su mejor juego recién en el cuarto final, para sacar estrecha ventaja sobre los estudiantes en su casa. Los parciales fueron de: 20-20, 11-15, 11-13 y 27-15.

El campoalteño Kal Odumodu resaltó en el aro rival con 19 puntos, y entre norteños Víctor Da Costa con 15.

* Posiciones. Cumplidas 11 fechas del Apertura de la LNB 2026, estas son las posiciones:

Olimpia Kings 21 puntos

San José 20 puntos (1 partido menos)

Colonias Gold 19 puntos (1 partido menos)

Félix Pérez Cardozo 16 puntos

Deportivo Amambay 16 puntos

Deportivo Campoalto 15 puntos

Atlético Ciudad Nueva 13 puntos

San Alfonzo de Minga Guazú 12 puntos.