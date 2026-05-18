Polideportivo
18 de mayo de 2026 a la - 21:22

De aperitivo, Concurso Interescuelas en el RC4 Acá Carayá

Alejandra Samaniego con Chiquitita estará en la jornada Interescuelas.
Alejandra Samaniego con Chiquitita estará en la jornada Interescuelas.

Mientras se aguarda una fecha mas del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), este sábado se disputará un torneo Interescuelas en el RC4 “Acá Carayá”.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Este sábado se realizará un Concurso Interescuelas de equitación en el RC4 “Acá Carayá”, para amazonas y jinetes que saltarán vallas desde 0.30 a 1.20 metros.

En cuanto a las jornadas del Ranking, por el momento se llevó a cabo una fecha, organizada por el Club Hípico San Jorge, en el Acá Carayá, el pasado 9 y 10 de mayo.

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La jornada arrancará a las 9:00 en el picadero militar, con la Mini Escuela con altura de obstáculos a 0.30 m., con tipo de prueba a Tiempo Ideal.

Las categorías Abiertas serán desde 0.60 a 0.80 metros, a Tiempo Ideal.

Posteriormente se desarrollarán los premios en las categorías 0.70/0.80 y 0.90/1.00 metros. En el primer caso el Mini Gran Premio a 2 Fases Especiales, mientras el Gran Premio será a Dificultad Progresiva.

Finalmente, ingresarán a ruedo los atletas de la Abierta 1.20, que competirán A Cronómetro.

Las inscripciones

Las inscripciones para las categorías 0.30 a 1.00 metros tendrán un costo de G. 100.000.

Para el Mini y Gran Premio, los participantes deberán abonar G. 150.000 por binomio (jinete/caballo).

Contactos con Freddy Báez al 0981-583394.

Datos para pago de inscripciones: Alias CI 3781812 con Leticia León.