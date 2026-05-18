De aperitivo, Concurso Interescuelas en el RC4 Acá Carayá

Este sábado se realizará un Concurso Interescuelas de equitación en el RC4 “Acá Carayá”, para amazonas y jinetes que saltarán vallas desde 0.30 a 1.20 metros.

En cuanto a las jornadas del Ranking, por el momento se llevó a cabo una fecha, organizada por el Club Hípico San Jorge, en el Acá Carayá, el pasado 9 y 10 de mayo.

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La jornada arrancará a las 9:00 en el picadero militar, con la Mini Escuela con altura de obstáculos a 0.30 m., con tipo de prueba a Tiempo Ideal.

Las categorías Abiertas serán desde 0.60 a 0.80 metros, a Tiempo Ideal.

Posteriormente se desarrollarán los premios en las categorías 0.70/0.80 y 0.90/1.00 metros. En el primer caso el Mini Gran Premio a 2 Fases Especiales, mientras el Gran Premio será a Dificultad Progresiva.

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Finalmente, ingresarán a ruedo los atletas de la Abierta 1.20, que competirán A Cronómetro.

Las inscripciones

Las inscripciones para las categorías 0.30 a 1.00 metros tendrán un costo de G. 100.000.

Para el Mini y Gran Premio, los participantes deberán abonar G. 150.000 por binomio (jinete/caballo).

Contactos con Freddy Báez al 0981-583394.

Datos para pago de inscripciones: Alias CI 3781812 con Leticia León.