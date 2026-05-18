Denuncia contra Alejandro Domínguez: periodista del New York Times advierte “conflicto de interés extremadamente alto”

Luego de la publicación del artículo de The New York Times que reveló una denuncia ética contra Alejandro Domínguez por supuestos pagos con dinero recuperado del FIFAgate, el periodista Tariq Panja dio más detalles sobre el caso en conversación con ABC.

El reportero aclaró que la publicación no afirma que el titular de la Conmebol haya cometido un delito, sino que existe una denuncia presentada ante instancias éticas de la FIFA.

“Lo único que decimos es que existe una queja. Hasta el momento no tenemos información sobre si se está tramitando, cómo se está tramitando ni en qué fase se encuentra”, sostuvo.

Panja explicó que la denuncia apunta a que parte del dinero recuperado tras el escándalo de corrupción de 2015 habría terminado convertido en bonificaciones o primas para altos dirigentes de la Conmebol.

Según indicó, el dinero provenía de fondos restituidos desde cuentas vinculadas a exdirectivos sudamericanos investigados por el FIFAgate, entre ellos el fallecido Nicolás Leoz.

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“La FIFA ha sido muy opaca”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la crítica directa de Panja al manejo de la información por parte de la FIFA.

El periodista afirmó que el organismo evitó responder reiteradas consultas sobre el caso y cuestionó el hermetismo en torno al funcionamiento del comité de ética bajo la gestión de Gianni Infantino.

“La transparencia en torno al comité de ética y las investigaciones éticas de la FIFA bajo el mandato del señor Infantino ha sido muy opaca”, afirmó.

Incluso comparó el caso con el del expresidente del fútbol español Luis Rubiales, donde —según recordó— la FIFA sí confirmó rápidamente la apertura de investigaciones.

En contraste, en la denuncia que afecta a Domínguez no existe hasta ahora confirmación pública sobre si el caso está siendo investigado o no.

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Sospechas sobre otros dirigentes

Panja también reveló que existen sospechas sobre otros posibles beneficiarios de los fondos recuperados, aunque remarcó que el diario no cuenta con elementos suficientes para publicar más nombres.

“Tengo una idea de algunas de esas personas, pero no lo suficiente como para revelar públicamente quiénes son”, señaló.

El periodista insistió en que el medio decidió publicar únicamente información que pudo corroborar documentalmente y evitó avanzar sobre especulaciones.

La publicación del diario estadounidense sostiene que la denuncia habla de más de US$ 5 millones presuntamente recibidos por Domínguez y otro alto funcionario de la Conmebol.

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“El riesgo de conflictos de interés es extremadamente alto”

Durante la entrevista, Panja puso énfasis en la influencia política que tiene actualmente Domínguez dentro de la FIFA y consideró que eso vuelve aún más sensible el caso.

Recordó que el paraguayo no solo preside la Conmebol, sino que además es vicepresidente de la FIFA y formó parte de estructuras clave dentro del organismo.

“El riesgo de conflictos de interés es extremadamente alto en este caso”, afirmó.

Según explicó, Domínguez integró el reducido comité que definía salarios de altos funcionarios, incluido el propio Gianni Infantino, y también forma parte de la Mesa del Consejo de la FIFA, donde se toman decisiones estratégicas sobre torneos y sedes mundialistas.

Panja además recordó que recientemente el presidente de la Conmebol respaldó públicamente la continuidad de Infantino al frente de la FIFA.

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Sin respuestas de FIFA ni Conmebol

El periodista sostuvo que antes de la publicación enviaron preguntas detalladas tanto a la Conmebol como a la FIFA sobre los supuestos pagos denunciados.

“Les enviamos una serie de preguntas sobre si hubo una bonificación o un pago por ese dinero. Y no recibimos ninguna respuesta”, aseguró.

Hasta el momento, ni Alejandro Domínguez ni la Conmebol emitieron una postura oficial sobre la denuncia difundida por The New York Times