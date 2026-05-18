Periodísticamente
18 de mayo de 2026 a la - 20:18

AUDIO: Movimientos del PLRA alertan de graves irregularidades en el proceso electoral y exigen auditoría

El senador Ever Villalba (PLRA), acompañado de la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera (izq.) y del otro costado el informático Luis Fretes junto a dirigentes de otros movimientos internos.
Senado Gentileza