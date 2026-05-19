Accidente fatal en Villeta: acompañante cayó de la moto y murió arrollada por un camión

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la noche del lunes sobre la ruta PY19 Villeta-Alberdi, en la ciudad de Villeta.

La víctima fue identificada como Deolinda Torres de Dick, de 67 años, quien viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por Evelin Catalina Pérez Núñez, de 20 años.

De acuerdo con el informe de la Policía, el percance involucró además a un tractocamión Scania con semirremolque cargado con granos, guiado por Luis Ángel Candia Giménez, de 24 años.

El comisario Walter Romero, jefe de la Comisaría 14ª de Villeta, relató que agentes policiales acudieron al lugar tras una alerta emitida por el sistema 911 alrededor de las 19:00.

“Visualizaron a una persona de sexo femenino tendida en el pavimento, prácticamente ya sin signos de vida”, señaló.

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La víctima habría caído tras escuchar la bocina

Según las primeras versiones recogidas por intervinientes, tanto el camión como la motocicleta circulaban con dirección hacia Alberdi.

El conductor del tractocamión manifestó que el biciclo se desplazaba por la banquina y que, en un momento dado, intentó cruzar hacia el otro carril, aparentemente para ingresar hacia una vivienda cercana.

Siempre según esa versión, el chofer tocó la bocina para advertir la maniobra y la acompañante de la motocicleta se habría asustado, cayendo al pavimento frente al transporte de gran porte.

“Al tirarse del biciclo, cayó enfrente del camión, donde fue arrollada”, indicó el comisario.

La conductora de la motocicleta sostuvo una versión similar ante los agentes intervinientes.

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Zona oscura y motociclista sin registro

El jefe policial mencionó además que el tramo donde ocurrió el accidente es “muy oscuro” y con frecuente circulación de camiones pesados.

También confirmó que la motocicleta involucrada contaba con luces y se encontraba en buenas condiciones mecánicas.

De acuerdo con el informe policial, la conductora del biciclo no poseía licencia de conducir.

En el sitio trabajaron agentes de Criminalística, personal de la Patrulla Caminera y la médica forense Magali Enciso, quien diagnosticó como causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico severo.

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Camionero quedó aprehendido

La prueba de alcotest practicada tanto al conductor del camión como a la motociclista arrojó resultado negativo, con 0,000 mg/h, según reportaron los intervinientes.

Pese a ello, el fiscal Fernando Melgarejo ordenó la aprehensión preventiva del camionero por supuesto hecho de homicidio culposo.

Tanto el tractocamión como la motocicleta quedaron incautados para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue posteriormente entregado a sus familiares.